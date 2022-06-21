الوزير الارياني يستعرض مع قيادة الوزارة تحضيرات اقامة فعاليات وانشطة ثقافية وفنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

التقى وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، امس، بالعاصمة المؤقتة عدن، بقيادة الوزارة للاطلاع على التحضيرات الجارية لاقامة فعاليات وانشطة ثقافية وفنية توعوية خلال الفترة القادمة.



وفي اللقاء الذي كرس للترتيب لتنشيط الحركة الفنية في عدن والمحافظات المحررة، اكد الوزير الارياني على ضرورة تفعيل الشباب وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وتفجير الابداع الكامن فيهم بالشكل الذي يعود بالنفع عليهم وعلى اسرهم ومجتمعهم ويحميهم من الافكار والمشاريع الهدامة.

ووجه الوزير، قطاع الفنون بالاسراع في تنفيذ الانشطة الثقافية الهادفة والمتنوعة واحياء المسارح والمنتديات واشراك المبدعين والاهتمام بهم وتوجيه هذا الابداع لخلق حالة ثقافية تعكس الثراء الفني والابداعي الذي تزخر به اليمن..مشدداً على أهمية الفنون في محاربة الارهاب والتطرف ومواجهة مشاريع الموت والفتنة التي تروج لها مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران، وضرورة التكامل بين كافة قطاعات الوزارة وتفاعل وسائل الاعلام في نقل هذه الانشطة والفعاليات وتعميمها لتصل رسالتها الى كل اليمنيين.

وثمن الوزير الارياني، الدعم والرعاية الكريمة لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي واعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، التي يولونها لقطاع الثقافة.

حضر اللقاء مستشار الوزير الموسيقار احمد بن غودل، وكادر الوزارة في قطاع الفنون و المسرح والمختصين في الادارات المعنية.