لليوم الثالث.. استمرار الاحتجاجات الغاضبة في عدن تنديداً بارتفاع أسعار الوقود وتردي الخدمات

المنامة - ياسر ابراهيم - تواصلت اليوم الثلاثاء، الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن، تنديداً بارتفاع أسعار الوقود وتردي الخدمات.



وقالت مصادر محلية، إن عشرات المحتجين واصلوا صباح اليوم إغلاق الطرقات في مدينة المنصورة، احتجاجًا على تدهور الخدمات العامة، وخاصة انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وارتفاع أسعار الوقود.



وأوضحت أن عدداً من المتظاهرين الغاضبين، أحرقوا الإطارات التالفة وأغلقوا الطرقات في مدينة المنصورة.



في السياق يواصل محتجون إغلاق ميناء الزيت بمديرية البريقة عدن احتجاجاً على ارتفاع اسعار المشتقات النفطية وتدهور الخدمات.



وأكدت مصادر محلية، أن المحتجين منعوا عمليات الدخول والخروج للناقلات من وإلى ميناء الزيت.



وكانت عدداً من مدن محافظة عدن، شهدت الليلة الماضية احتجاجات ليلية غاضبة امتداداً لتظاهرات انطلقت يوم الأحد، تنديدا بتدهور الوضع المعيشي والخدمي.

