مركز الملك سلمان والهجرة الدولية يدشنان العمل بمشروع المياه العذبة في المخا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

وضع مدير عام المخا باسم الزريقي، امس، حجر أساس مشروع المياه العذبة لمدينة المخا والقرى المحيطة البالغ تكلفته مليار ريال .



واوضح مدير مديرية المخا، أن المشروع سيغطي حاجة سكان مدينة المخا والقرى المحيطة من المياه العذبة وسيتم انجازه خلال ستة أشهر بتمويل من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية..مشيراً الى ان الهجرة الدولية دعمت المشروع بتوريد وتركيب وتجهيز آبار حقل الطبيلية بشبكة تجميعية ووحدات ضخ تعمل بنظامين (الطاقة الشمسية ومولد كهربائي)، وإنشاء برج خزان مائي وغرف للحراسة والصيانة مع تسوير منطقة المشروع بكلفة تقديرية تصل إلى ما قيمته ٦٢٠ ألف دولار.

من جانبه اشار مسؤل أنشطة المياه في منظمة الهجرة الدولية عبدالمجيد الكلدي، الى إن المشروع يتكون من خزان تجميعي بسعة 425 متر مكعب، وأربعة منظومات تعمل بالطاقة الشمسية لكل بئر، فضلاً عن مولد كهربائي للعمل أثناء الليل.