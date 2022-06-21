شكرا لبحثكم عن خبر لقاء يضم قيادات صندوق صيانة الطرق والمرور والاشغال العامة في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عقد اليوم لقاء بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن ضم قيادات صندوق صيانة الطرق وشرطة السير ومكتب الاشغال العامة بحضور خالد الجعيملاني وكيل محافظة عدن لشؤون النقل وعبدالباري الحربي وكيل وزارة النقل.

وخلال اللقاء الذي ضم المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس الإدارة والعقيد جمال ديان مدير عام شرطة السير والمهندس وليد الصراري مدير عام مكتب الاشغال العامة والمهندس محسن باقطيان مدير الوحدة التنفيذية للمشاريع الممولة خارجياً بمحافظة عدن جرى مناقشة الاستعدادات عن عدة مشاريع ستنفذ خلال الأيام المقبلة.

وناقش المجتمعون خلال اللقاء على ترتيب الاوضاع قبل البدء بالعمل في الثلاث المشاريع وهي مشروع صيانة وتحسين السلامة المرورية للخط البحري وصيانة وإعادة تأهيل جولة كالتكس وايضا مشروع صيانة وإعادة تأهيل خط جولة كالتكس الى الغزل والنسيج.

واستمع الماس وديان والصراري من المهندسين بالصندوق حول الخطة التي سيتم العمل بها في جولة كالتكس.

وأجمع المشاركون بالاجتماع على سرعة إنجاز المشاريع خلال الفترة الزمنية المحددة.

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.