عدن.. احتجاجات غاضبة في كريتر تنديداً بارتفاع أسعار الوقود وتردي الخدمات

المنامة - ياسر ابراهيم - تواصلت الاحتجاجات الشعبية الغاضبة لليوم الثاني على التوالي، في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، تنديداً بارتفاع أسعار الوقود وتردي الخدمات.



وقالت مصادر محلية، إن محتجين أغلقوا الطريق الرئيسي عند مدخل مدينة كريتر جنوب مدينة عدن، صباح اليوم الإثنين، ومنعوا مرور السيارات من الدخول إلى المدينة.



وأوضحت المصادر أن العشرات من الشباب أغلقوا المدخل الرئيسي لمدينة كريتر بالأحجار والإطارات والأشجار ومنعوا مرور مركبات سيارات الأجرة والنقل.



وجاءت الاحتجاجات الغاضبة غداة احتجاجات مماثلة شهدتها شوارع المدينة، وسط دعوات شعبية لتوسع العمليات الاحتجاجية تنديداً بتردي الخدمات والوضع المعيشي وارتفاع أسعار الوقود.

إلى ذلك قالت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن إن ارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي يعود ذلك بسبب الخروج الجزئي لمنظومة التوليد جراء خلل في إحدى مفاتيح التشغيل.



وأضافت المؤسسة عبر صفحتها بالفيسبوك، أنه "يجري في هذه اللحظات إعادة إدخال محطة بترومسيلة إلى الخدمة بقدرتها التوليدية 90 ميجا وات ومن المتوقع أن يعود نظام التشغيل والانطفاء إلى ما كان عليه في الساعات القليلة القادمة.