اليمن.. إصابة مواطن برصاص قناصة ميليشيا الحوثي شمال غربي الضالع

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب مواطن، الاثنين، برصاص قناصة ميليشيات الحوثي الإرهابية شمال غربي محافظة الضالع جنوبي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن " سلام محمد صمادي (42 عاما)، أصيب، صباح اليوم، برصاص قناصة ميليشيات الحوثي في منطقة المرياح حجر التابعة لمركز محافظة الضالع".



وأضاف أن الميليشيات الحوثية استهدفت المواطن سلام أثناء عمله بحراثة أرض زراعية، من مواقع تمركزها على أطراف مديرية الحشا غرب منطقة المرياح حجر، رغم الهدنة الأممية.



ولفت المصدر، إلى أن المصاب تعرض لنزيف حاد جراء الطلق الناري الذي اخترق ساقه الأيمن وتم نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.



ومنذ بدء سريان الهدنة الأممية مطلع أبريل الماضي، قتل وأصيب العشرات من المدنيين بينهم نساء وأطفال بنيران ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مختلف المحافظات.

