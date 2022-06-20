اليمن.. مقتل شيخ قبلي من البيضاء على يد أحد أقربائه في صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شيخ قبلي من محافظة البيضاء، في ظروف غامضة بنيران أحد أقربائه في صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن "الشيخ محمد عبدربه الطيب الشمري، قتل، مساء أمس الأحد، على يد أحمد محسن الشمري، بظروف غامضة في صنعاء".



ويعد الشمري أحد مشايخ منطقة حمرة والقويم في مديرية الطفة بمحافظة البيضاء ومن مؤسسي الحركة الديمقراطية للتغيير والبناء.



وطبقا للمصادر، فإن حادثة القتل وقعت في ظروف غامضة، في حين أشارت أسرت القتيل إلى وجود محرضين وداعمين لعملية استهدافه، كما حملت الأسرة مليشيا الحوثي مسؤولية الكشف عن ملابسات الحادثة.



ويأتي ذلك مع تصاعد جرائم القتل في المناطق الخاضعة لمليشيات الحوثي الإرهابية في ظل فوضى أمنية عارمة وتنامي الجريمة المنظمة.

