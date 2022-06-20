حضرموت.. نقابة الباصات في المكلا تعلن الإضراب بعد رفع سعر الديزل

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت نقابة النقل والمواصلات "نقابة الباصات" بمدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، الإثنين، الإضراب عن العمل، بعد الجرعة الجديدة في مادة الديزل التي تعدت الـ1200 ريال للتر الواحد.



ونفذت النقابة وقفة احتجاجية للمطالبة بعودة الديزل المدعوم الذي تم توقيفه على سيارات الأجرة بحجة تزويد محطات الكهرباء والتي لم يرى منها المواطن أي تحسن ملموس، وفق البيان.



وطالبت البيان، السلطة المحلية والأمنية بعودة الكمية والمخصص المطلوب من الديزل المدعوم لسيارات وباصات الأجرة لما له من فائدة انعكست بصورة إيجابية مباشرة على محدودي الدخل وطلبة المدارس والجامعات.



وأدى إضراب الباصات إلى انقطاع المواطنين من موظفين وطلاب وعمَّال عن أعمالهم وجامعتهم حيث يعتمدون على الباصات العامة بشكل أساسي في مواصلاتهم.

