الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

شرطة تعز تعلن ضبط المتهم الرئيسي بقضية مقتل المقوت عبدالكريم الصبري

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شرطة محافظة تعز، الإثنين، أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الجيش الوطني ضبطت المتهم الرئيسي في قضية مقتل المقوت عبدالكريم الصبري، والتي حدث يوم السبت الماضي.
 
وقال مركز الإعلام الأمني، إن الأجهزة المختصة تواصل إجراءات التحقيق وجمع الاستدلالات والتحري لضبط بقية المتهمين واستكمال الإجراءات وإحالة القضية إلى جهة الاختصاص.
 
 ووجه مدير عام الشرطة العميد منصور الاكحلي كلمة شكر إلى مستشار قائد المحور العميد عبده فرحان لتعاونه المستمر في إسناد وتعزيز جهود الأجهزة الأمنية لبسط الأمن وضبط الاختلالات.
 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا