شرطة تعز تعلن ضبط المتهم الرئيسي بقضية مقتل المقوت عبدالكريم الصبري

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شرطة محافظة تعز، الإثنين، أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الجيش الوطني ضبطت المتهم الرئيسي في قضية مقتل المقوت عبدالكريم الصبري، والتي حدث يوم السبت الماضي.



وقال مركز الإعلام الأمني، إن الأجهزة المختصة تواصل إجراءات التحقيق وجمع الاستدلالات والتحري لضبط بقية المتهمين واستكمال الإجراءات وإحالة القضية إلى جهة الاختصاص.



ووجه مدير عام الشرطة العميد منصور الاكحلي كلمة شكر إلى مستشار قائد المحور العميد عبده فرحان لتعاونه المستمر في إسناد وتعزيز جهود الأجهزة الأمنية لبسط الأمن وضبط الاختلالات.

