شكرا لبحثكم عن خبر عدن.. بدء أعمال المسح والتسوية بالخط البديل للخط البحري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بدأت الجهة المنفذة لمشروع صيانة وتحسين السلامة المرورية للخط البحري في عدن أعمال التسوية والمسح للخط البديل الترابي. وذلك بتمويل حكومي عبر صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. وقال مدير مشروع صيانة وتحسين السلامة المرورية للخط البحري في عدن المهندس شوقي حسن قائد أن شركة الوالي للمقاولات العامة بدأت أعمال فتح للطرق البديلة التي سيتم استخدامها للحركة أثناء تنفيذ المشروع. واضاف أن الأعمال تأتي تمهيداً للبدء بالعمل خلال الأيام القليلة المقبلة في صيانة وتحسين السلامة المرورية للخط البحري. يذكر أن عمل صيانة وتحسين السلامة المرورية للخط البحري يأتي بالتزامن مع عدة مشاريع قادمة سوف تشهدها العاصمة عدن على رأسها مشروع جولة كالتكس وايضا مشروع صيانة وإعادة تأهيل خط كالتكس الى الغزل والنسيج ومشروع صيانة وإعادة تأهيل شارعي محمد علي لقمان والعيدروس في صيرة والسواعي بالمعلا. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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