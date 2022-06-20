مليشيا الحوثي ترتكب 111 خرقاً للهدنة أمس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ارتكبت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، يوم أمس الأحد، 111 خرقاً للهدنة الأممية في جبهات محافظات الحديدة وتعز والضالع وحجّة والجوف ومارب.



وتوزّعت بين 32 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و25 خرقاً في جبهات محافظة حجة، و18 خرقاً في محور البرح غربي تعز، و16 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و16 خرقاً في جبهات محور تعز، وخرقان في الجوف، وخرقان في جبهة مريس بمحور الضالع.

وتنوّعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد أحد أبطال الجيش وإصابة ثلاثة آخرين.

وواصلت المليشيا الحوثية استحداث مواقع، وشق طرقات فرعية، ونشر عيارات ومدفعية في مختلف الجبهات، وتركّزت بشكل أساسي في الجبهات الجنوبية والغربية بمحافظة مارب.