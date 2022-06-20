تنفيذي أبين يناقش خطة التعافي لعامي 2022- 2023

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة أبين في اجتماعه اليوم، برئاسة المحافظ اللواء الركن ابو بكر حسين سالم، التقارير المتعلقة الخاصة بخطة التعافي لعامي 2022-2023م، في القطاعات الخدمية والتنموية.



واستعرض الاجتماع تقارير مكتب التخطيط، واهمية التنسيق المشترك مع المنظمات الدولية والمانحة بهدف تنفيذ العديد من التدخلات في مختلف القطاعات، وناقش الاجتماع ما تم انجازه في العلاوة السنوية لموظفي جهاز الدولة والتسويات.

وشدد المحافظ، على ضرورة الاهتمام بمشاريع المنشآت المائية في كل من وادي بناء ووادي حسان، والمنطقة الوسطى واحور، والارتقاء بالانشطة السمكية وزيادة برامج التنسيق المشتركة مع المنظمات لتنفيذ مشاريع تساعد على تطوير هذا القطاع الإنتاجي.