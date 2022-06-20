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تنفيذي أبين يناقش خطة التعافي لعامي 2022- 2023

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنفيذي أبين يناقش خطة التعافي لعامي 2022- 2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يونيو 2022

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ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة أبين في اجتماعه اليوم، برئاسة المحافظ اللواء الركن ابو بكر حسين سالم، التقارير المتعلقة الخاصة بخطة التعافي لعامي 2022-2023م، في القطاعات الخدمية والتنموية.

 

واستعرض الاجتماع تقارير مكتب التخطيط، واهمية التنسيق المشترك مع المنظمات الدولية والمانحة بهدف تنفيذ العديد من التدخلات في مختلف القطاعات، وناقش الاجتماع ما تم انجازه في العلاوة السنوية لموظفي جهاز الدولة والتسويات.

 

وشدد المحافظ، على ضرورة الاهتمام بمشاريع المنشآت المائية في كل من وادي بناء ووادي حسان، والمنطقة الوسطى واحور، والارتقاء بالانشطة السمكية وزيادة برامج التنسيق المشتركة مع المنظمات لتنفيذ مشاريع تساعد على تطوير هذا القطاع الإنتاجي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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