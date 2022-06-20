وزارة الداخلية تدشن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

دشنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم، فعاليات وأنشطة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.



وتتضمن الفعاليات خلال الفترة من ٢٠ وحتى ٢٦ يونيو الجاري، أنشطة وفعاليات توعوية وخطابية وفنية ورياضية تحت شعار " انقلوا الحقائق .. انقذوا الأرواح .. لنقف جميعا لمواجهة المخدرات ".

وفي التدشين، أكدت كلمة وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان القاها يالنيابة عنه وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبدالماجد العامري إلى تضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية والمجتمع في مكافحة افة المخدرات و سبيل المحافظة على شريحة الشباب من الوقوع في حبائل المروجين للمواد المخدرة.

وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية في ضبط عدد من المروجين والمتعاطين خلال الفترة الماضية..داعيا أولياء الأمور إلى متابعة أبناءهم واستغلال أوقات فراغهم حتى لا يتم استغلالهم من قبل قرناء السوء في الترويج للمخدرات، وحث المواطنين إلى المشاركة في مكافحة المخدرات عبر الإبلاغ عن حالات الاشتباه ونشر النصيحة بين أفراد المجتمع.

بدوره أشار مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد ناصر الأعوش، إلى أن التدشين سيتضمن لقاء تشاوري لفروع الادارة بمحافظات الجمهورية للخروج بتوصيات ومقترحات تساعد في تعزيز نشاط مكافحة الظاهرة وأساليب ووسائل انتشارها من خلال وضع خطط بالتعاون والتنسيق مع الوحدات العسكرية والأمنية.

والقى مساعد مدير عام مكافحة المخدرات العقيد ركن عادل عياش، كلمة تناول خلالها استراتيجية الإدارة في المكافحة من خلال محورين ، الأول الجهود الأمنية في التحري وضبط المروجين والمتعاطين ، والثاني من خلال التوعية المجتمعية عبر وسائل الاعلام المختلفة.