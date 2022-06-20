شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي يطّلع من اللواء التركي على مستجدات الأوضاع بمحافظة لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس مجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس المجلس القيادة الرئاسي، اليوم الإثنين في مقر المجلس بالعاصمة عدن، محافظ محافظة لحج اللواء أحمد عبدالله التركي.

وفي اللقاء، الذي حضره مدير أمن لحج اللواء صالح السيّد، وشيخ مشائخ الصبيحة الشيخ عبدالرحمن الصبيحي، استمع الرئيس القائد من اللواء التركي إلى شرحٍ وافٍ عن مستجدات الأوضاع في محافظة لحج عموما في المجالات كافة، ومناطق الصبيحة على وجه الخصوص.

كما استعرض اللواء التركي، خلال اللقاء، الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في محافظة لحج بمختلف تشكيلاتها، وفي مقدمتها قوات أمن لحج وقوات الحزام الأمني قطاع الصبيحة، مشيدا بالدور الكبير الذي تلعبه الأجهزة الأمنية بالمحافظة لفرض الأمن والاستقرار وضبط الاختلالات الأمنية.

وشدد الرئيس القائد على أهمية استتباب الحالة الأمنية في مناطق الصبيحة، وطور الباحة، ورأس العارة، وباب المندب، لما تمثله هذه المناطق من أهمية باعتبارها خط الدفاع الأول عن الجنوب، ضد محاولات استهدافه عسكريا، وأمنيا، إضافة إلى ما تمثله من أهمية استراتيجية كمناطق تطل على أحد أهم طرق الملاحة البحرية الدولية.

ونوّه الرئيس بضرورة ضبط كل الخارجين عن النظام والقانون، وتكثيف الدوريات الأمنية في مناطق الصبيحة، وباب المندب، والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية، لتأمين الطرق الرئيسية، وكبح جماح المهربين، وقطّاع الطرق، ورفع اليقظة والجاهزية لدى الوحدات العسكرية المرابطة في الجبهات لرصد وصد أي محاولات عدائية.

حضر اللقاء العميد كمال همشري مدير مكتب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، والعميد فيصل محمد علي مدير فرع جهاز الأمن السياسي بمحافظة لحج.