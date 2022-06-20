وزير الإدارة المحلية يناقش مع محافظ تعز احتياجات واوضاع المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري أمس ، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع ،محافظ تعز نبيل شمسان ، أوضاع واحتياجات المحافظة من المشاريع والبرامج التنموية الملامسة لإحتياجات المواطنين ،و سبل تعزيز تنمية الموارد والية تحصيلها وفقا لقانون السلطة المحليه .



وأكد الأغبري، حرص الحكومة على دعم كافة جهود السلطات المحلية بما فيها محافظة تعز لتعزيز الاستقرار وبذل الجهود في توفير كافة متطلبات واحتياجات المحافظة من البرامج والمشاريع التنموية وإعادة الاعمار.

من جانبه استعرض المحافظ مجمل الصعوبات التي تواجهها المحافظة ، كما استعرض مجمل الحلول التي عملت عليها المحافظة مع اللجنة المكلفة من الوزارة لمعالجة الاختلالات والتي من خلالها تم وضع العديد من المعالجات لعدد من تلك الاختلالات .. مشيرا إلى وجود عدد من الجوانب الإيجابية المساهمة في عملية التحسين لتنمية الموارد .