شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مسام" ينزع 1.423 لغمًا في بلادنا خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو 2022م من انتزاع 1.423 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية الانقلابية، في مختلف مناطق اليمن، منها 19 لغمًا مضادًا للأفراد، و 316 لغمًا مضادًا للدبابات، و 1.087 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.



ويرتفع عدد الألغام التي نُزِعت حتى الآن خلال شهر يونيو إلى 4.196 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 346 ألفًا و 570 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.