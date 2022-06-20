وزير المياه يناقش وضع قطاع المياه والصرف الصحي في تعز ومديريات يافع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، في العاصمة المؤقتة عدن، مع محافظ تعز نبيل شمسان، وضع قطاع المياه والصرف الصحي في تعز.



وخلال اللقاء الذي حضره وكيل محافظة تعز رشاد الأكحلي، استعرض المنسق الوطني لكتلة المياه والإصحاح البيئي المهندس حسام غيثان، أهم المشكلات المتعلقة بالآبار والأحواض والشبكات والأضرار التي تسببت بها حرب المليشيات الحوثية وحصارها لمدينة تعز على قطاع المياه والإصحاح البيئي.

وشدد اللقاء على ضرورة الحفاظ على أصول المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في تعز، وإيقاف المخالفات التي تتعرض لها آبار وخزانات المياه في مدينة تعز، ما يحد من قدرة المؤسسة على استئناف ضخ المياه إلى الأحياء السكنية.

كما التقى وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، في عدن، مع وكيل محافظة لحج لشؤون المشاريع أحمد الخلاقي، ومدراء مديريات يافع في محافظتي لحج وأبين.

وتطرق اللقاء إلى جملة من المشاريع التابعة لمؤسسة المياه والصرف الصحي وهيئة مشاريع مياه الريف، وحاجة مديريات يافع لدراسة أحواض المياه لتزويد المواطنين بالمياه ومواجهة نقص إمدادات المياه وزيادة الكثافة السكانية، ووصول المجاري إلى مصادر المياه.

ووجه الوزير الشرجبي، بتشكيل لجنة فنية لتقييم أحواض المياه في نطاق مديريات يافع، ورفع دراسة جدوى متكاملة ضمن الجهود والمساعي الهادفة لتنفيذ مشروعات في المديريات التي تعاني شحة كبيرة في إمدادات المياه.