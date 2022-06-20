فوضى السلاح.. مقتل وإصابة 46 شخصاً في إب خلال الشهر الماضي

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل وأصيب 46 شخصاً في محافظة إب (وسط اليمن)، خلال الشهر الماضي، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية.



وكشفت إحصائية أمنية صادرة عن أمن المليشيا في المحافظة، أطلع عليها "يمن شباب نت"، أن 46 شخصاً قتل وأصيب في عدة حوادث جنائية شهدتها المحافظة خلال الشهر الماضي.



وأضافت الإحصاية أن المحافظة شهدت 559 جريمة خلال شوال (مايو الماضي) تنوعت بين القتل والإصابة والسرقة والاعتداء والنهب وجرائم النصب وأخرى مختلفة.



ومن بين الجرائم التي تم الكشف عنها 65 جريمة سرقة (منازل ومحلات تجارية وسيارات ودراجات نارية وغيرها)، فضلا عن تسجيل 47 جريمة نصب واحتيال وخيانة للأمانة.



ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران وسيطرتها على المحافظة بالقوة، تشهد المحافظة ارتفاعاً مخيفاً للجريمة الجنائية وسط انتشار واسع للسلاح والفوضى الأمنية.

