كهرباء مأرب تدشن تشغيل المرحلة الثانية من الطاقة عبر المحطة الغازية

المنامة - ياسر ابراهيم - دشنت المؤسسة العامة للكهرباء في محافظة مأرب، الأحد، تشغيل التيار الكهربائي من محطة مأرب الغازية في مرحلتها الثانية.



وقالت مصادر محلية، إنه تم إطلاق التيار الكهربائي في مرحلته الثانية من المحطة التحويلية ومحطة تصريف الطاقة الكهربائية من محطة مأرب الغازية".



ومن المتوقع، أن يتم تغذية أول خلية من خلايا الخطوط الكهربائية التي سيتم تغذيتها من المرحلة الثانية من المحطة، خلال الـ 72 الساعة القادمة، لسد العجز في الطاقة الكهربائية لبقية الخطوط بالمحافظة.



ومن المتوقع أن يتم ادخال 63 ميجا فولت إلى الخدمة كمرحلة أولى، فيما سيتم خلال الأسابيع القادمة إدخال 63 ميجا فولت، ليصبح إجمالي الطاقة في المرحلة الثانية 126 ميجا فولت، مضافة إلى 50 فولت هي إجمالي الطاقة المنتجة في المرحلة الأولى.



وقال مصدر في المؤسسة في تصريح صحفي، أنه من المنتظر أن يتم الاستغناء عن محطات الطاقة المشتراة نهائيا، بعد إدخال المرحلة الثانية للخدمة كاملة.