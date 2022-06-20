ندوة في مارب تدعو للاصطفاف الوطني حول مجلس القيادة الرئاسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أقيمت بمدينة مارب، امس، ندوة بعنوان "الاصطفاف الوطني حول مجلس القيادة الرئاسي الطريق إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار لليمن"، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، وبمشاركة مجموعة من الدعاة وفي مقدمتهم وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد حسن الشيخ.



وأُلقيت في الندوة التي نظمتها دائرة التوجيه المعنوي، ثلاث أوراق عمل أكدت في مجملها على أهمّية استشعار اللحظة التاريخية وتوحيد جهود كافة القوى والمكونات السياسية والاجتماعية والفكرية اليمنية واصطفافها حول القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي باعتباره الطريق الأنسب والأقرب نحو استعادة الدولة وتحقيق السلام الشامل والعادل للبلاد.

فيما اكد رئيس هيئة الأركان أهمية مثل هذه الندوات التوعوية التي من شأنها تعزيز التمسك بالثوابت الوطنية والاصطفاف خلف القيادة السياسية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار لليمن.. منوها بدور الدعاة والخطباء والمرشدين في نشر الوعي الوطني والتعاون لما فيه مصلحة العمل والوطن والقيام بواجباتنا جميعاً تجاه الشعب والوطن .

وأكد الفريق بن عزيز، على أهمّية المسئولية التي تقع على عاتق الجميع مكونات وأفراد للعمل لما من شأنه توحيد الجهود على قلب رجل واحد تجاه ديننا ووطنا وشعبنا.

وقال إن "البلاد بحاجة إلى العمل والسهر والتعب لكي ينعم المواطن بالأمن والاستقرار".