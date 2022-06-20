محافظ شبوة يدشن ورشة عمل خاصة برفع مهارات معلمات محو الأمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

دشن محافظ محافظة شبوة عوض العولقي أمس ورشة عمل عن رفع مهارات معلمات محو الأمية نظمتها الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بتمويل جمعية الوصول الإنساني للشراكة والتنمية، بمشاركة 35 معلمة في مديرية عتق.



وفي حفل افتتاح الورشة أكد المحافظ أهمية مثل هذه الأنشطة التشاورية في رفع مدارك وخبرات المشاركين، للمساهمة في وضع الحلول والمعالجات للمشاكل والمعوقات، مشددا على ضرورة الاستفادة المثلى من المعارف والخبرات التي تقدم خلالها ومن ثم العمل على تطبيقها في صعيد الواقع العملي.

وأكد المحافظ على ضرورة تظافر جهود الجميع من أجل محاربة الأمية في المجتمع، مشيرا الى حرص السلطة المحلية لدعم ورعاية كافة الجهود التي تبذل في هذا الاتجاه.