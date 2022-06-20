ندوة في مأرب تدعو للاصطفاف الوطني حول مجلس القيادة الرئاسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أقيمت بمدينة مأرب، أمس، ندوة بعنوان "الاصطفاف الوطني حول مجلس القيادة الرئاسي الطريق إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار لليمن"، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، ونخبة من العلماء والمكونات الدعوية وبمقدمتهم وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد الشيخ حسن الشيخ.



وتخلل الندوة التي نظمتها دائرة التوجيه المعنوي، تقديم ثلاث أوراق عمل، أكدت في مجملها على أهمّية استشعار اللحظة التاريخية وتوحيد جهود كافة القوى والمكونات السياسية والاجتماعية والفكرية اليمنية واصطفافها حول القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي باعتباره الطريق الأنسب والأقرب نحو استعادة الدولة وتحقيق السلام الشامل والعادل للبلاد.

وألقى رئيس هيئة الأركان العامة، كلمة نقل فيها إلى الحاضرين تحيات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي .. مؤكدًا أهمية مثل هذه الندوات التوعوية التي من شأنها تعزيز التمسك بالثوابت الوطنية والاصطفاف خلف القيادة السياسية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار لليمن.

ونوه الفريق بن عزيز، إلى دور العلماء والدعاة والخطباء والمرشدين في نشر الوعي الوطني والتعاون لما فيه مصلحة العمل والوطن وقيام الجميع بواجباتهم تجاه الوطن والشعب .. مؤكدا على أهمّية المسؤولية التي تقع على عاتق الجميع مكونات وأفراد للعمل لما من شأنه توحيد الجهود على قلب رجل واحد تجاه الدين والوطن والشعب .. قائلا " إن البلاد بحاجة إلى العمل والسهر والتعب لكي ينعم المواطن بالأمن والاستقرار".

حضر الندوة كبير مستشاري وزارة الدفاع اللواء الركن عبدالعزيز الشميري، وعدد من رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر والقيادات العسكرية بوزارة الدفاع.