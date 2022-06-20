رئيس الهيئة العامة للأراضي يلتقي قيادة اتحاد الجمعيات التعاونية السكنية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

التقي رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط والعمراني، المهندس انيس بن عوض باحارثة، في العاصمة المؤقتة عدن، القيادة الجديدة لاتحاد الجمعيات التعاونية السكنية بمحافظة عدن، التي اطلعته على خطتها وانشطتها وجوانب التنسيق مع الهيئة لحل الإشكالات التي رافقت أداء الجمعيات في الفترة السابقة، واليات تجاوزها.



وناقش الاجتماع، ملف العشوائيات والاعتداء على أراضي الجمعيات السكنية لموظفي الدولة، وتم التأكيد على الالتزام بقانون الجمعيات والاتحادات التعاونية وتعميد وثائق ملكية أراضيها لدى الهيئة العامة للأراضي.

وأكد رئيس الهيئة العامة للأراضي، ان الهيئة تعمل بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة عدن على إيجاد معالجات جذرية لملف أراضي الجمعيات السكنية لموظفي الدولة، ووقف الاعتداءات عليها وإزالة الاستحداثات التي تمت وضبط المعتدين واحالتهم الى النيابة.. مشيرا الى ان الهيئة لديها توجيهات واضحة من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالتعاطي الجاد مع هذا الملف وعدم التهاون مع أي اعتداءات وتصحيح ما تم خلال الفترة الماضية وبصورة عاجلة.

ووجه المهندس انيس باحارثة، قطاعات الهيئة العامة للأراضي بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية السكنية رصد كل المخالفات التي تمت في ملف أراضي موظفي الدولة وحصرها والإجراءات الممكن اتخاذها للتعامل معها.. مشددا انه سيتم حل هذه الإشكالات بما في ذلك استعادة الأراضي التي صرفها بالمخالفة للقانون ومحاسبة وضبط المعتدين عبر الأطر القانونية والقضائية.

وحث رئيس الهيئة العامة للأراضي، اتحاد الجمعيات التعاونية السكنية بعدن على العمل وفق القانون، وضوابط تأسيس الجمعيات وعدم اصدار أي تصاريح لاي جمعيات تعاونية سكنية جديدة قبل الرجوع للهيئة والتأكد من وجود وثائق معمدة لديها من قبل الهيئة.