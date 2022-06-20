شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاء بعدن يناقش تأمين الاحتياجات للغاز المنزلي والمشتقات النفطية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير النفط والمعادن عبد السلام باعبود، مع وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس،آليات التعاون والتنسيق لتأمين الاحتياجات من الغاز المنزلي والمشتقات النفطية للعاصمة المؤقتة عدن وضمان استمراريتها ووصولها إلى الأسواق والمواطنين.



وأكد وزير النفط والمعادن، أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير الاحتياجات الاساسية وخلق استقرار تمويني وتجنب حدوث اختناقات بجميع المحافظات المحررة.. مشيراً إلى أن الوحدات التابعه للوزارة متمثلة بشركة النفط والغاز تساهم بتوفير احتياجات السوق بالرغم من التحديات الكبيرة التي تعيشها البلاد.

حضر اللقاء المدير العام التنفيذي لشركة الغاز اليمنية محسن وهيط.