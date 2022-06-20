مليشيا الحوثي ترتكب 83 خرقاً للهدنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يونيو 2022

ارتكبت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، يوم أمس السبت ( 18 يونيو)، 83 خرقاً للهدنة الأممية في جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز وحجة والجوف ومارب، في ظل التزام قوات الجيش بالوقف الشامل لإطلاق النار تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.



وتوزّعت الخروقات الحوثية بين 25 خرقاً في جبهات محور حيس جنوب الحديدة، و18 في جبهات محور تعز، و14 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و12 جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و11 خرقاً في جبهات محافظة حجة، وثلاثة خروقات في جبهات شرق حزم الجوف.

وتنوّعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عن بعضها استشهاد أحد أبطال الجيش وإصابة آخر بإطلاق نار مباشر.

كما استمرّت المليشيا الحوثية في استحداث مواقع ومرابض مدفعية ونشر طيران استطلاعي مسيّر في مختلف جبهات القتال.