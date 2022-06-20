عمران.. مليشيات الحوثي تستبدل أسماء المنشآت الحكومية برموز طائفية

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت مليشيا الحوثي بمحافظة عمران، على تغيير أسماء عدد من المنشآت الحكومية في المحافظة، وإطلاق أسماء لمناسبات وشخصيات مرتبطة بانقلاب المليشيا.



وطبقاً لوسائل إعلام محلية، فإن مليشيا الحوثي، قامت هذا الأسبوع برفع لافتات تحمل مسميات جديدة لعدد من المنشآت الحكومية في المحافظة الواقعة تحت سيطرتها منذُ سنوات.



ونفذت مليشيا الحوثي، في إطار ما يطلق عليه محلياً "حوثنة الدولة" حملة تغيير المسميات القديمة لمؤسسات الدولة والمرتبطة برموز ومناسبات وطنية، وتغيير هويتها بالكامل.

وحسب المصادر، فقد قامت المليشيا بتغيير اسم مستشفى ٢٢ مايو بمدينة عمران إلى مستشفى "الصماد"، يشار إلى أن هذا المستشفى يعد أكبر مشفى حكومي يحمل هذا الاسم منذ تأسيسه بداية العام ٢٠٠٠.



الجدير ذكره أن عدداً من القاعات الدراسية في جامعة عمران تم تغييرها بأسماء قادة المليشيات ورموزها، حيث تم تغيير اسم قاعة الشهيد القردعي إلى اسم قاعة ما يسمى بـ"الشهيد الصماد"، وقاعة ٢٦ سبتمبر إلى اسم قاعة "٢١ سبتمبر" وهو التاريخ الذي اجتاحت فيه المليشيات العاصمة صنعاء واستولت على مؤسسات الدولة.



ومنذُ سيطرتها على صنعاء ومحافظات أخرى، عملت سلطة الميليشيا على تغير أسماء العديد من المدارس والمؤسسات التعليمية والشوارع والمحلات، وذلك ضمن سلسلة إجراءات ممنهجة لطمس الهوية اليمنية والإسلامية، واستبدالها بأسماء طائفية.

