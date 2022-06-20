صراع بين أجنحة المليشيا.. مقتل قيادي حوثي مع مرافقيه شمال صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل قيادي حوثي، مع اثنين من مرافقيه، الأحد، شمال العاصمة صنعاء، وذلك مع تفاقم الخلافات الحوثية، وتزايد صراع الأجنحة بين المليشيا.

وذكرت مصادر إعلامية، أن القيادي الحوثي، أبو فضل يحيي منير الحنمي، أحد أبرز القيادات الحوثية، في مديرية بني حشيش، قتل مع اثنين من مرافقيه، برصاص مسلحين مجهولين شمال العاصمة صنعاء.



واوضحت المصادر، أن العناصر المسلحة قامت بقتل القيادي الحوثي "الحنمي"، في جولة "الجمنة" على خط مطار صنعاء الدولي شمال العاصمة.



وتأتي عملية الاغتيالات امتدادا لسلسلة عمليات مماثلة افرزها صراع الاجنحة الحوثية، ضمن مخطط جناح صعدة لاستكمال تصفية القيادات الكبيرة الغير محسوبة عليه.



وخلال الفترة الماضية، تفاقمت حدة الصراع بين أجنحة مليشيا الحوثي، حيث تعرضت العديد من القيادات المحسوبة على الحوثيين، للتصفية على يد الجناح المرتبط بالنظام الإيراني، والذي يفرض سيطرته على القرار العسكري، وجهاز الأمن والمخابرات في المليشيا.