شكرا لبحثكم عن خبر المحافظ لملس يلتقي برئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بحث معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس مع رئيس مجلس الإدارة لصندوق الطرق والجسور المهندس معين الماس ومدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق المهندس وليد الصراري أهمية فاعلية وتنشيط العمل في تأهيل وصيانة خطوط السير في العاصمة عدن.

وشدد لملس أن الأولوية هي استئناف العمل في الطريق البحري وضرورة تحسين السلامة المرورية وتعزيز التنسيق بين العمل بين الأشغال العامة والطرق في المحافظة مع صندوق صيانة الطرق والجسور، لافتا إلى أهمية الترتيبات اللازمة لتسيير العمل مع أخذ بعين الاعتبار استمرار عملية السير والمواصلات .

وناقش الاجتماع عدد من الطرقات التي تستدعي العمل والتدخل ومنها طريق كالتكس الغزل وجولة كالتكس والمشروع الاستراتيجي من جولة الرحاب إلى جولة العلم وذلك بالتوسعة إلى أربعة خطوط إضافة إلى طريق الدرين وريمي عبدالقوي واستهداف الأجزاء التي لم تستهدف.

وتطرق الاجتماع إلى التدخل بمشروع تقاطع إنماء و عمل الإجراءات و الحلول اللازمة للحد من زيادة الحوادث المتكررة، مؤكدين على أن ترافق عملية التأهيل والصيانة إصلاحات تصريف المياه وكل ما يلزم .