البيضاء.. مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين بينهم شيخ قبلي وقيادي حوثي في مدينة رداع

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل 4 أشخاص بينهم شيخ قبلي وأصيب أخرون، الأحد، في اشتباكات بين عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية وقبليين شمالي محافظة البيضاء وسط اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "ميليشيات الحوثي أقدمت، اليوم الأحد، على قتل الشيخ صلاح سعيد أبو صريمة، ونجله الذي لا يتجاوز عمره 12 عاما، وسط مدينة رداع".



وأوضح أن المسلحين الحوثيين يتبعون الشيخ عبدالله عزي مفرح، أقدموا على قتل الشيخ أبو صريمة ونجله بسبب ثأر قبلي.



وأضاف المصدر أنه عقب ذلك اندلعت اشتباكات بين مسلحين من قبيلة آل أبوصريمة وعناصر ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وسط مدينة رداع.



وأدت الاشتباكات إلى مقتل نجل الشيخ عبدالله عزي مفرح ومسلح من آل أبوصريمة، فيما أصيب القيادي الحوثي شريف الجوفي، -والذي يعد الذراع الأيمن للميليشيات في رداع-، ومسلحين آخرين من الطرفين، وفق المصدر.



ولفت المصدر إلى أن الشيخ أبو صريمة كان له مواقف مناهضة لميليشيات الحوثي، وهو ما دفع مسلحي الجماعة لمساندة قبيلة آل مفرح، والقتال إلى جانبها.



وتعمل مليشيات الحوثي الإرهابية على خلق الثارات وتغذية الصراعات القبلية في المناطق الخاضعة لسيطرتها ضمن مخطط يستهدف القبائل لضمان بقائها تحت سيطرتها.



