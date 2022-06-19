وزير النفط والمعادن يتفقد سير العمل بمنشأة شركة النفط بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

تفقد وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود اليوم، سير العمل بمنشأة شركة النفط ومحطة الغاز، بمديرية البريقة بالعاصمة الموقتة عدن .



واستمع باعبود ،من المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محسن وهيط والمدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية طارق الوليدي ،إلى شرح عن سير العمل بالمنشأة وآلية الإنتاج والتوزيع اليومية على وكلاء الشركة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة وخطة المنشأة لتغطية احتياجات السوق من الغاز المنزلي.

ووجه وزير النفط، بضرورة تحديث المنشأة والاهتمام باجراءات الأمن والسلامة والحرص على أن تتضمن خطتها المستقبلية لتأمين مخزون استراتيجي للعاصمة المؤقتة عدن وتوفير 20 ألف اسطوانة غاز منزلي و30 ألف صمام إضافي والعمل بوتيرة عالية لضمان إيصال الغاز المنزلي وخلق استقرار تمويني وتفادي حدوث اي أزمات.