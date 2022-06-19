بدء دورة تدريبية في إدارة سلسلة الإمدادات الطبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بدات بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم فعاليات دورة التدريب في إدارة سلسلة الإمدادات الطبية والأوضاع الإنسانية للعاملين الصحيين في المرافق الصحية والتي تنظمها وزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون والتنسيق مع منظمة إدراك.



ويشارك في الدورة التي تأتي في إطار مشروع المساعدات متعددة القطاعات والاستجابة التغذوية ٣٠ مشاركا من عدد من مديريات محافظات الضالع ولحج وأبين.

المشاركون سيتزودون على مدى خمسة أيام بعدد من المعارف النظرية والتطبيقية والإرشادية في كيفية الاستخدام الصحيح للأشكال الدوائية وإرشادات التخزين العامة وانشاء وتصميم المخازن والمحافظة على جودة المنتجات بالإضافة إلى استلام وترتيب المنتجات في المخازن وإدارة النفايات.