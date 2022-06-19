بدء برنامج تدريبي لمكاتب التربية والتعليم بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بدأ اليوم بمدينة سيئون، البرنامج التدريبي لمكاتب التربية والتعليم حول حملات العودة الى المدارس ضمن مكون تعزيز الحكم المحلي في تعافي قطاع التعليم ، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الانمائي بالتعاون مع منظمة سول للتنمية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.



ويستهدف البرنامج على مدى خمسة أيام 120 مشاركا من مدراء الادارات ورؤساء الأقسام بمكاتب التربية والتعليم بمديريات سيئون وتريم والقطن والمكلا والشحر وغيل باوزير .

وأشاد نائب مدير عام التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء عادل بن مرعي الى أهمية البرنامج للنهوض بواقع التعليم والارتقاء به الى مستويات عليا من خلال تنفيذ البرامج التدريبية الهادفة الى تطوير الخطط .

فيما أوضح منسق المشروع بالمحافظة أسامة مكارم أن البرنامج يهدف الى بناء قدرات مكاتب التربية في إعداد وتنفيذ حملة العودة الى المدارس في المديريات المستهدفة .. منوها الى أهمية تفعيل الشراكة المجتمعية والعمل المشترك بما يسهم في انجاز الخطط التربوية الاستراتيجية للأعوام القادمة.