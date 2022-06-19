شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء صرف الحوالات النقدية الطارئة لحالات الضمان بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلع وكيل محافظة حضرموت عمرو بن حبريش أمس، على إجراءات صرف المرحلة الـ١٣ من مشروع الحوالات النقدية الطارئة لحالات الضمان الاجتماعي للمستفيدين بمديريات ساحل حضرموت التي سيبدأ صرفها يوم غدٍ .



وخلال الاجتماع أوضح مدير فرع صندوق الرعاية الاجتماعية عبدالله الحامد أن اجمالي المستفيدين خلال هذه المرحلة يبلغ 34 ألف حالة موزعين في 12 مديرية بساحل حضرموت بمبلغ ربعي يقدر بمليار و480 مليون و950 ألف ريال.