‏الارياني يؤكد أن تعنت مليشيا الحوثي كشف بوضوح الطرف المسئول عن المأساة الإنسانية في البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الارياني ان تعنت مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران ورفضها فتح الطرق وتسهيل حركة المدنيين وتنقلهم بين المحافظات اسقط اكذوبة الحصار التي طالما ساقتها لتضليل المجتمع الدولي.



وأوضح ان رفض مليشيا الحوثي الارهابية تنفيذ بنود الهدنة الاممية وافشالها جولتي مفاوضات الاردن، كشف بكل وضوح من المسئول عن المأساة الإنسانية، ومن الذي يقطع اوصال اليمن، ويحاصر الملايين من ابناء محافظة تعز‏.

واشار الارياني الى ان مليشيا الحوثي الإرهابية لم تكتفي بالتنصل من التزاماتها بموجب بنود الهدنة، بل عمدت منذ اللحظة الأولى لاستغلالها بهدف اعادة ترتيب صفوفها، وارسال التعزيزات ومنهم الأطفال، والعربات والاليات العسكرية والاسلحة والذخائر، واستحداث الحواجز الترابية والخنادق والمتارس في مختلف جبهات تعز‏.

واكد ان هذه التحركات تؤكد عدم جدية مليشيا الحوثي الإرهابية في الانخراط في جهود التهدئة واحلال السلام في اليمن، ووضع حد للمعاناة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين منذ اندلاع الحرب التي فجرها الانقلاب، واتخاذها الهدن فرصة لالتقاط الأنفاس وتعويض خسائرها البشرية، وترتيب صفوفها تمهيدا لجولة جديدة‏.

وطالب الارياني من المجتمع الدولي والامم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم إزاء التعنت الحوثي، وممارسة ضغوط حقيقية لاجبارة على الانخراط في مسار بناء السلام بحسن نية، والقبول بمقترحات المبعوث الأممي بشأن فتح الطرقات الرئيسية في تعز، والتوقف عن انتهاج سياسة التجويع والعقاب الجماعي بحق أبناء المحافظة.