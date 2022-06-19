مجهولون يختطفون نجل رجل أعمال من تريم حضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطف مجهولون مساء السبت، نجل رجل أعمال من مدينة تريم، بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن).



وقال مصدر خاص لـ"يمن شباب نت"، "إن مجهولين قاموا باختطاف نجل رجل الأعمال عبدالله الجنيد".



ولم تُعرف بعد أسباب الاختطاف والجهة التي تقف وراءه، ودافعها.



وأقرت إدارة نادي البرق مساء أمس في اجتماع طارئ إلغاء احتفالية افتتاح منشأة النادي، إلى أجل غير مسمى، مبررة ذلك لأسباب أمنية.



يشار إلى أن رجل الأعمال عبدالله الجنيد، أحد المساهمين بفعالية في تنفيذ الملعب بشكله النهائي.



والجمعة الماضية، افتتح وزير الشباب والرياضة نائف البكري ووكيل وادي حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، منشأة ملعب نادي البرق الرياضي بشكل رسمي.

