السلطة المحلية بمأرب تناقش مع البرنامج السعودي المشاريع ذات الأولوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع موسع للسلطة المحلية بمحافظة مأرب اليوم مع البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، مصفوفة المشاريع ذات الأولوية في المحافظة لتطوير البنية التحتية.



حيث استعرض وكيل محافظة مارب علي الفاطمي مع مدير برنامج السعودي بمأرب علي الدوسري مصفوفة المشاريع الملحة وفي مقدمتها مشروع الصرف الصحي للمدينة وانشاء مركز للأورام ومستشفى للأمراض النفسية ومشاريع بنية تحتية في مجالات التربية والتعليم، والتعليم الفني، والكهرباء والمياه والإصحاح البيئي.

من جانبه أوضح مدير البرنامج السعودي أن زيارته للمحافظة تأتي للإطلاع على ما تم تنفيذه من مشاريع والجلوس مع السلطة المحلية لمناقشة الاحتياجات والمشاريع الملحة ذات الأهمية والأولوية ورفعها لاستيعابها في خطط البرنامج في الفترة القادمة.

حضر الاجتماع عدد من مدراء المكاتب التنفيذية.