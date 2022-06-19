شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلال يطلع برلماني كندي على تطورات الاوضاع في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث ‏سفير اليمن لدى كندا عميد مجلس سفراء دول الجامعة العربية جمال السلال امس مع عضو مجلس العموم عضو لجنة العلاقات الخارجية والتنمية الدولية الكندية زياد ابو لطيف، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.



واطلع السفير السلال عضو مجلس العموم الكندي، على آخر المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية..مجدداً شكر الحكومة اليمنية على الدعم الكندي الذي تقدمه لبلادنا في المجالين السياسي والانساني.

من جانبه، اكد عضو مجلس العموم الكندي، دعم بلاده لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة و المبعوث الخاص الى اليمن..مجدداً استمرار دعم بلاده لليمن في كافة المجالات.