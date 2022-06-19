وزارة الصحة تتسلم عيادات متنقلة مقدمة من اليابان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

تسلمت وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم، ثمان عيادات متنقلة مقدمة من اليابان عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (اليونيبس) في إطار مشروع الدعم الطارئ للخدمات الطبية في اليمن.



وستوزع العيادات البالغ كلفتها 2 مليون ونصف المليون دولار، عبر خطة لوزارة الصحة على المحافظات الجنوبية والشرقية، كمستشفى ميداني مصغر تحتوي كل عربة على تجهيزات طبية متنوعة تشمل مختبر طبي متكامل وغرفة لمعاينة الاطفال وثانية للانف والاذن والحنجرة وثالثة لجهاز الفحص بالموجات فوق الصوتية وأخرى للأشعة الرقمية.

وثمن وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط والتنمية الصحية الدكتور احمد الكمال، جهود اليابان الداعمة لليمن في مختلف المجالات لاسيما المجال الصحي..موضحاً بأن الوزارة ستعمل على إعداد خطة توزيع لهذه العربات في المناطق الأكثر احتياجاً لها.