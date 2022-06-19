وكيلا مأرب والاوقاف يؤكدان تكاتف الجهود للاهتمام بشريحة الايتام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

اكد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ووكيل وزارة الاوقاف لقطاع الارشاد والتوجيه حسن الشيخ، على اهمية تكاتف الجهود الرسمية والشعبية للاهتمام بشريحة الايتام الذين يزداد اعدادهم بسبب الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي على الشعب اليمني،وتعزيز التكافل لكفالتهم بما يساهم في تخفيف الامهم وحرمانهم من فقدان عائلهم.



جاء ذلك خلال الكلمات التي القاها الدكتو مفتاح والشيخ في الحفل التكريمي الاول لليتيم الذي نظمته مؤسسة غيث التنموية.. مشددين على اهمية الالتفات لهذه الشريحة الهامة في المجتمع، وتعزيز الجهود الرسمية والمجتمعية في تنشئة شريحة الايتام والاهتمام بهم ورعايتهم الرعاية اللازمة وتاهيليهم وتدريبهم ليكونوا لبنة وداعمة من دعامات المستقبل.

ووجه وكيل المحافظة الدكتور مفتاح، كافة المرافق والمؤسسات الحكومية من صحية وتربوية واجتماعية وغيرها الى تقديم رعاية واهتمام خاصة بالايتام واعفائهم من الرسوم، وتقديم التوجيه والدعم اللازم لرعايتهم وتوجيههم وارشادهم وبناء قدراتهم.

من جانبه اشار مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية بالمحافظة عبدالحكيم القيسي، الى شراكة منظمات المجتمع المدني مع الجهات الرسمية في تقديم الرعاية لشريحة الايتام..مؤكداً على اهمية زيادة وتوسيع مجالات الرعاية واعداد المستفيدين من الايتام في ظل تزايد اعدادهم بسبب الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي على الشعب اليمني.

واعلن رئيس مؤسسة غيث التنموية محمد خديف، اعتزام المؤسسة انشاء دور لرعاية الايتام والتوسع في تقديم الكفالة والرعاية للايتام واسرهم.. مشيرا الى ان المؤسسة تقوم بكفالة 139 يتيما بينهم 45 يتيمية، بكفالة مالية شهرية وكسوة سنوية وسلال غذائية..لافتاً الى ان المؤسسة التي نشأت عام 2017م تسعى للرقي بالمجتمع صحيا ونفسيا وثقافيا وتنمويا، من خلال مشاريع نوعية تستهدف الايتام والارامل والشباب والفتيات والاسر الفقيرة وتعزيز قدراتهم وتخفيف اعباء معانتهم.