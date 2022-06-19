شكرا لبحثكم عن خبر المبعوث الأمريكي إلى اليمن يعلن عن تنازلات ”ثلاثية” من السعودية والحكومة والحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، اليوم السبت، إن "السعودية والحكومة اليمنية وجماعة الحوثي قدموا تنازلات".

وأكد في كلمة له خلال الجلسة العامة الثانية من منتدى اليمن الدولي، أن ترحيب إيران بالهدنة مرحب به ومن الضروري أن نضغط على جميع الأطراف لدعم الهدنة الحالية.

وأشار خلال نقاشات غير رسمية في المنتدى الذي ينظمه مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع أكاديمية فولك برنادوت، حول الملف اليمني، بمشاركة ممثلين عن الحكومة المعترف بها، وجماعة الحوثي ودبلوماسيين ووسطاء غربيين إلى أن "الهدنة في اليمن لاتزال هشة، لكن يمكن البناء عليها لتأمين عملية سياسية شاملة للنزاع".

وتواصلت أعمال منتدى اليمن الدولي، لليوم الثاني في العاصمة السويدية ستوكهولم، وتبحث عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية، وأسس المفاوضات بين الأطراف اليمنية.