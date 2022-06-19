هيئة مستشفى مأرب تبحث مع البرنامج السعودي دعماً صحياً لتحسين الخدمات الطبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بحثت قيادة هيئة مستشفى مأرب، مع البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، مجالات الشراكة بين الجانبين والمشاريع التي يمكن ان يقدمها البرنامج لتطوير الهيئة وتحسين خدماتها الطبية والصحية للمواطنين في اطار الدعم التنموي الذي يقدم لليمن للعام 2022م.



وناقش نائبي رئيس الهيئة الدكتور محمد هندروس والدكتور وجدي المخلافي، خلال استقبالهما في هيئة مستشفى مأرب، مدير البرنامج السعودي بمحافظة مأرب علي الدوسري والفريق المرافق له، الترتيبات اللازمة للاسراع في تزويد المستشفى بجهاز الرنين المغناطيسي والذي تم ادراجه ضمن مشاريع الدعم المعتمدة من قبل البرنامج للمحافظة للعام الجاري، واهميته الملحة لتعزيز التشخيص الطبي الدقيق والاسهام في التخفيف من معاناة المرضى.