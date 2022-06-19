شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ الحديدة يطلع على مشاريع مؤسسة طيبة في المديريات المحررة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلع محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر، على المشاريع التي تنفذها مؤسسة طيبة للتنمية في المديريات المحررة، وفي مقدمتها مشروع مركز الملك سلمان الصحي بالخوخة.



واشاد محافظ الحديدة، خلال لقائه، رئيس مجلس أمناء مؤسسة طيبة للتنمية الدكتور عبدالرحمن خرد، بأنشطة ومشاريع المؤسسة، المدعومة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية..مؤكداً أهمية دورها في خدمة المجتمع المضيف والنازحين..داعياً المؤسسة إلى توسيع خدمات المركز الصحي وتنفيذ برامج ومشاريع مستدامة.