الارياني يطالب بموقف دولي واضح من تصعيد مليشيا الحوثي لعمليات تجنيد الاطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

وصف وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، المشاهد المتداولة من المعسكرات التي استحدثتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران لاستدراج وتجنيد وتدريب أطفال دون ( 10 اعوام)، بالصادمة.



واوضح معمر الارياني، ان مليشيا الحوثي الارهابية تواصل تجنيد الاطفال تحت غطاء ما تسميها "المراكز الصيفية" تحضيراً للزج بهم في مختلف جبهات القتال في ظل الهدنة الأممية، ورداً على مساعي التهدئة وانهاء الحرب واحلال السلام.

واشار الارياني الى ان مليشيا الحوثي الارهابية عملت على تجنيد الاطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها والدفع بهم لخطوط النار في ظل صمت دولي مستغرب وغير مبرر، وتقاعس من منظمات وهيئات حقوق الإنسان وحماية الطفل من القيام بدورهم في التنديد بهذه الجريمة النكراء، ووقف عمليات القتل الجماعي لاطفال اليمن.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي بمواقف واضحة من تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية لعمليات تجنيد الاطفال، وممارسة ضغوط حقيقية لوقفها فورا، وملاحقة المسئولين عنها من قيادات وعناصر المليشيا وتقديمهم للمحاكمة باعتبارهم "مجرمي حرب".