الرئيس اليمني يختتم زيارة وصفها بـ"الناجحة" إلى دولة قطر

المنامة - ياسر ابراهيم - غادر الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعضوا المجلس، سلطان العرادة، وعثمان مجلي، اليوم السبت، العاصمة القطرية الدوحة، متجهين إلى الرياض في طريق عودتهم الى العاصمة المؤقتة عدن.



وأجرى الرئيس خلال الزيارة لدولة قطر التي شارك فيها ايضا عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي، مباحثات ثنائية مع الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير دولة قطر، ولقاءات بكبار المسؤولين القطريين ورؤساء المنظمات والهيئات القطرية العاملة في اليمن.



وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن "المباحثات تركزت حول مستجدات الوضع اليمني وسبل الدفع بالعلاقات الثنائية، وجهود إحلال السلام في البلاد، مع استمرار تعنت المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، إزاء هذه الجهود".



وأضافت، أن المحادثات تطرقت أيضا إلى الدعم القطري المنشود إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي وإصلاحاته الاقتصادية والخدمية والأمنية على طريق استعادة الدولة وإحلال السلام والاستقرار في اليمن.



وأطلع رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي على هامش الزيارة، على النهضة الكبيرة التي تشهدها دولة قطر في مختلف المجالات، وخصوصا على صعيد التجهيزات الضخمة لاستضافة نهائيات كأس العالم في نوفمبر المقبل.



ولدى مغادرته الدوحة، أشاد الرئيس العليمي في تصريح لوكالة الرسمية، "بنتائج الزيارة الناجحة لدولة قطر الشقيقة"، معربا عن خالص شكره وتقديره للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وللحكومة والشعب القطري على حفاوة الاستقبال، وحسن الضيافة خلال الزيارة التي ستثمر مزيدا من النماء في العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.



كان في وداع الرئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي والوفد الحكومي المرافق لهم، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان المريخي رئيس بعثة الشرف المرافقة وعدد من المسؤولين القطريين، وسفير اليمن لدى دولة قطر راجح بادي.



ومساء الأربعاء، وصل الرئيس العليمي والوفد المرافق إلى الدوحة، بعد جولة شملت ايضا الكويت والبحرين ومصر.

