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تدشين ازالة الرمال من طريق النشيمة بشبوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يونيو 2022

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دشن صندوق صيانة الطرق والجسور بعدن، اليوم، عملية ازالة الكثبان الرملية المتكدسة في الطريق الساحلي القديم بمحافظة شبوة.

 

واوضح ضابط الصندوق المهندس سند باقادر، بان الفرق المختصة تواصل عملها في ازالة الكثبان الرملية من مقطع في جسم الطريق الساحلي يمتد بطول ١٢٠ كيلو متر، وطريق عتق العبر الدولي في مقطع يمتد حوالي سبعة عشر كيلو مترا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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