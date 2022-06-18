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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين ازالة الرمال من طريق النشيمة بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يونيو 2022
متابعات_الخليج 365
دشن صندوق صيانة الطرق والجسور بعدن، اليوم، عملية ازالة الكثبان الرملية المتكدسة في الطريق الساحلي القديم بمحافظة شبوة.
واوضح ضابط الصندوق المهندس سند باقادر، بان الفرق المختصة تواصل عملها في ازالة الكثبان الرملية من مقطع في جسم الطريق الساحلي يمتد بطول ١٢٠ كيلو متر، وطريق عتق العبر الدولي في مقطع يمتد حوالي سبعة عشر كيلو مترا.