شكرا لبحثكم عن خبر المدير القُطري لمكتب UNOPS يزور مستشفى الصداقة -عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

زار السيد محمد عثمان اكرم المدير القُطري لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS مكتب-عمّان والوفد المرافق له مستشفى الصداقة التعليمي العام-عدن

حيث كان في إستقبالهم مدير عام المستشفى الدكتورة كفايه الجازعي التي رحبت بالوفد ،مشيده بدورهم في دعم المستشفى

وخلال اللقاء ناقشت الجازعي مع محمد عثمان احتياج المستشفى للمشاريع التي تخدم المواطن وسرعة تنفيذها

وهدفت الزيارة الى الإطلاع على وضع المستشفى والمواقع التي سيتم التدخل وعمل المشاريع فيها

وقام الوفد الزائر من مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS المكون من السيد محمد عثمان المدير القطري والسيد فياض احمد مدير مشاريع اليمن والدكتور خلدون سالم مستشار برامج المشاريع بمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع(UNOPS) والمهندس رمسيس يونس مهندس المدينة مسؤول مشاريع محافظات (عدن،لحج،ابين،الضالع) وبرفقة الجازعي ونائبها الدكتور ياسر الوالي ومدير العلاقات ناصر بجنف بعمل جولة ميدانية لمركز العزل المزمع إعادة تأهيله وأيضا الموقع الخاص إنشاؤه لإنشاء مبنى خاص بالنساء والولادة .

وفي ختام الجولة وعد السيد محمد عثمان ان مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS يولي كل إهتمامه بمستشفى الصداقة وعمل المشاريع فيها وذلك لتحسين الخدمة المقدمة للمريض

وفي ختام الزيارة قدمت الدكتورة كفاية الجازعي كلمة شكر عبرت فيها عن امتنانها الكبير للوفد الزائر واهتمامهم البالغ بدعم المستشفى بالمشاريع التي ستعمل نقلة نوعية لخدمة متميزة تقدمها المستشفى للمرضى القادمين للعلاج من جميع انحاء الوطن.

صادر عن: المركز الاعلامي لمستشفى الصداقة التعليمي العام