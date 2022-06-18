شكرا لبحثكم عن خبر عدن.. ال UNOPS تُسلّم 8عيادات متنقلة للمحافظات المحررة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سليم المعمري: تسلّمت اليوم وزارة الصحة العامة والسكان 8 عيادات متنقلة للمحافظات المحررة من مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS بتمويل من حكومة اليابان. وقام مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS ممثلة بالسيد محمد عثمان اكرم المدير القطري لمكتب الUNOPS عمان وفياض احمد رسول مدير مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS في اليمن وخلدون سالم صالح مستشار البرامج لمشاريع مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع ( UNOPS) بتسليم العيادات المتنقلة بحضور وكيل وزارة الصحة والسكان لقطاع التخطيط والتنمية الصحية الدكتور أحمد الكمال. وخلال التسليم قال السيد محمد عثمان اكرم المدير القطري لمكتب الUNOPS عمان جرى اليوم بتمويل ياباني تسليم 8عيادات متنقلة مزود بأحدث الأجهزة الطبية. وأشار برعاية وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح تسليم العيادات المتنقلة تحت مشروع الدعم الطارئ للخدمات الطبية مع توفير عيادات متنقلة في اليمن بتمويل حكومة اليابان . بدوره ثمن الدكتور أحمد الكمال وكيل وزارة الصحة والسكان لقطاع التخطيط والتنمية الصحية بالدعم الذي قدمته حكومة اليابان للمواطنين بالمحافظات المحررة. واضاف أن مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS له بصمة واضحة في خدمة الشعب اليمني . حضر عبدالناصر النمير مدير عام مكتب وزير الصحة العامة والسكان والدكتور عبدالرقيب محرز مدير عام الخدمات الطبية بديوان وزارة الصحة والمهندس رمسيس يونس مهندس المدينة (مسؤول مشاريع محافظات عدن، لحج، ابين، الضالع،تعز) والمهندس حسام عبودة مساعد الخدمات والدعم اللوجستي.

كانت هذه تفاصيل خبر عدن.. ال UNOPS تُسلّم 8عيادات متنقلة للمحافظات المحررة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.