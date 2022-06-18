شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحميد يبحث مع الخارجية الماليزية تفعيل اتفاقيات التعاون بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث سفير اليمن في كوالالمبور الدكتور عادل باحميد مع وكيل وزارة الخارجية الماليزية داتوك باراحم، آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيل عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي لا سيما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.



وتطرق السفير لمستجدات الاوضاع في اليمن .. معبرا عن تقدير الحكومة اليمنية لكافة ما تقدمه ماليزيا من تسهيلات للمقيمين اليمنيين والنجاح الكبير الذي حققه برنامج تمديد الاقامات السنوية وتصحيح الإقامة والذي استفاد منه قرابة أربعة آلاف يمني مقيم، وصدور موافقة وزارة التربية والتعليم الماليزية على إنشاء مدرسة المغتربين اليمنيين تحت إشراف السفارة اليمنية، الأمر الذي يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

من جانبه أكد وكيل وزارة الخارجية الماليزية موقف بلاده الثابت في دعم الشرعية اليمنية المعترف بها دولياً، وحرص ماليزيا على إحلال السلام وعودة الأمن والاستقرار في اليمن في إطار حل سياسي دائم ، ودعمها لجهود المبعوث الأممي