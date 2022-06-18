شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الأركان يشهد عرضاً عسكرياً بمناسبة تدشين المرحلة الثانية من العام التدريبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

شهد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اول امس عرضاً عسكرياً شاركت فيه وحدات نوعيه من القوات المسلحة بمناسبة تدشين المرحلة الثانية من العام التدريبي 2022م، وتخرج دفعات جديدة من مختلف التخصصات.



وفي الحفل الذي حضره قادة المناطق العسكرية، ورؤساء الهيئات ومدراء الدوائر بوزارة الدفاع ، والمناضل الجمهوري اللواء أحمد عبدالرحمن قرحش، اكد بن عزيز حرص مجلس القيادة الرئاسي على تأهيل كوادر المؤسسة العسكرية وكافة منتسبيها من ضباط وصف وافراد ورفع الجاهزية القتالية واكتساب المهارات والعلوم الحديثة لمواكبة المعركة بالتكنولوجيا والمعرفة.

واشار رئيس هيئة الاركان الى جهود القيادة السياسية في دعم قوات الجيش وتوفير كافة الامكانيات المتاحة له في معركته المقدسة ضد المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً..مثمناً جهود قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وكل دول المشاركة في تحالف دعم الشرعية على ما يقدموه من دعم واسناد للقوات المسلحة اليمنية في معركتها العروبية المقدسة.