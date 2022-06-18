اليمن.. مقتل طفل بعد تعرضه لتعذيب شديد على يد والده في أحد أرياف الحديدة

قضى طفل في الثانية عشر من عمره، تحت التعذيب على يد والده طفله، في أحد أرياف محافظة الحديدة، غربي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن مواطناً من سكان مديرية الجراحي (جنوب الحديدة)، أقدم على قتل طفله بعد إخضاعه لعمليات تعذيب وحشية.



وحسب المصادر فإن المواطن (علي سلمان عمر كمال) من سكان منطقة بيت الكمال شرق الجراحي، أقدم وعلى مدى ثلاثة أيام بتعذيب طفله (زيد ـ 12 عاماً) تعذيباً شديداً أودت بحياته.



وأشارت إلى أن (كمال) قام بربط ابنه بسلاسل وقام بتعليقه في غرفه داخل منزله وقام برشه وتجريعه بماء مغلي، لمدة ثلاثة أيام أدت إلى تقطع أمعائه ووفاته في وقت لاحق، أمس الجمعة.



ولفتت المصادر إلى أن الحادثة تمت على خلفية اتهام الطفل بسرقة مبلغ 20 ألف ريال وهروبه من المنزل، مشيرين إلى أن أم وأخوة وأعمام الضحية كانوا على علم بعملية التعذيب وتستروا عليها.



وأوضحت المصادر إلى أن الأب كان ينوي دفن طفله إلاّ أن خاله حين علم بالقضية أوقف عملية الدفن وقام بالإبلاغ عن الأب وتسليمه للأجهزة المعنية.



وخلال سنوات الحرب تضاعفت عمليات التعنيف الأسري حيث شهدت عدة محافظات يمنية حوادث مماثلة أودت بحياة عشرات الأطفال على أيدي أولياء أمورهم في مشهد صادم في المجتمع اليمني.



